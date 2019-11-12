Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, – эксперт

Тарифы на электроэнергию для населения нужно выравнивать с тарифами для промышленности, в перспективе это может обеспечить снижение цены на ток. Об этом в эфире одного из каналов заявил эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип, передают «Українські новини».

Эксперт отметил что из-за возложения государством на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» спецобоязательств по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и население, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.

«Проигрывают все, кроме населения, которое платежку получает ниже, но по факту, получает более высокую цену продукции, эти все макроэффекты, так как импорт и замена национального производства – это и давление на национальную валюту, на платежный баланс и все остальное. Здесь одной рукой пытаемся сделать хорошо, а другой даем такую оплеуху всем», – сказал Прокип.

Он отметил, что тарифы на электроэнергию для населения нужно поднимать, как минимум, до уровня тарифов на ток для промышленных потребителей. А незащищенным слоям населения предоставлять субсидии.

«Фактически по всем правилам цены для населения и промышленности должны быть одинаковыми. А вообще даже еще выше, потому что промышленность – это преимущественно оптовый покупатель. Тот, кто покупает больше, всегда получает какую-то скидку. А население с особым графиком, то есть с пиками, должно платить по всем правилам высокую цену. А те уже, кто не может себе позволить заплатить такую цену, им нужно компенсировать какими-то монетизируемыми субсидиями», – пояснил Прокип.

Он привел пример рынка электроэнергии Словакии, схожего по структуре с рынком Украины, где тарифы для населения и промышленности одинаковые, и у них цена на электроэнергию ниже, чем в Украине.

«Ситуация в Словакии, что у них тоже более 50% энергии – это атомка. 30% – это уголь. И остальная – возобновляемая. Но паритет цен для населения и промышленности другой. И получается так, что они с очень сходной структурой производства электроэнергии очень часто имеют более низкую цену. А мы за счет того, что мы дешевую генерацию исключили из рынка, не пускаем ее, имеем соответственно более высокую цену», – сказал Прокип.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут.

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