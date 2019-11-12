Не только МН17: Россия должна пояснить Украине финансирование терроризма

После решения Международного суда ООН о наличии его юрисдикции рассматривать иск Украины против России, следующий процедурный шаг в судебной тяжбе за РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Следующие шаги должна сделать Россия. Это и есть та часть победы, которой мы добились. Мы не празднуем на улицах, флагами не машем, потому что это важный, но не окончательный шаг для нас. Сейчас до 8 декабря следующего года Россия должна подать документ и выполнить определенные условия, которые заложены в этом решении [трибунала ООН]. В частности, речь идет о том, что они должны с нами в консультациях попытаться пояснить, что они не финансируют терроризм», – сказал он.

«Задача нашей переговорной команды – четко разбить это все: что, когда и как. Финансирование мероприятий, которые привели к авиакатастрофе МН17, финансирование терактов на территории Украины, в частности, в Мариуполе и всех остальных конкретных случаев терактов, которые легко доказать в суде. У России есть год, чтобы ответить на эти вопросы», – пояснил Пристайко.

По его словам, это довольно длительная процедура. «Конечно, это раздражает, что мы говорим о целом годе. К сожалению, так долго работает международная судебная система», – отметил глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах. В МИД Украины отметили, что ситуация вокруг МН17 также является лишь частью иска, поданного Украиной против РФ в Международный суд ООН.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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