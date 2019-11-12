Дело «Роттердам+»: Адвокат обвинил судей Антикоррупционного суда в предвзятости

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суд относительно заочного ареста бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского – предвзятое и политически мотивированное. Об этом написала адвокат обвиняемых по делу «Роттердам+» Ирина Одинец на своей странице в Facebook, сообщает «РБК-Украина».

«Сегодня (11 ноября, – ред.) в суде состоялось заседание по избранию меры пресечения моим подзащитным Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому. Как мы и ожидали, вынесено решение о безальтернативном содержании под стражей без возможности внесения залога. Последние судебные заседания подтверждали наше подозрение о предвзятости суда. Судьи откровенно "подыгрывали" стороне обвинения. Чего только стоит выход из совещательной комнаты для обязательства прокурора предоставить документы, об отсутствии которых и невозможности в связи с этим избрания меры пресечения указал защитник. Как?! А где же состязательность процесса?! А как же нормы УПК?! Где верховенство права?!», – написала Одинец.

По мнению адвоката, решение суда свидетельствует о политической мотивированности дела и предвзятости следствия.

«Мы можем вспомнить, как руководители НАБУ и САП неоднократно нарушали презумпцию невиновности, называя фамилии моих подзащитных в заранее определенном контексте виновности. Но и руководители государства в течение последней недели по крайней мере несколько раз публично озвучили мотивации своих действий – "Общество требует крови. Общество требует посадок"», – отметила Одинец.

Она подчеркнула, что в ходе расследования дела следователи «фальсифицировали доказательства, руководствуясь политической целесообразностью, а не желанием установить истину».

«Вынесение решения об ограничении свободы моих подзащитных в деле, в котором до сих пор невыясненными остаются обстоятельства фальсификаций и манипулирования следствия, действительно гораздо больше похоже на удовлетворение запроса на "кровь и посадки", чем намерение установить истину», – констатировала Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных заключения, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».

Экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк ранее назвал дело «Роттердам+» местью Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

По результатам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года, уровень недоверия к Антикоррупционному суду составляет 57%, к НАБУ и САП – 56%.

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