В Кремле прокомментировали предложение провести переговоры по Донбассу в Казахстане

В России концентрируются на подготовке встречи в Нормандском формате, а «встреча ради встречи» принесет мало пользы. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает российский «РБК».

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Вы знаете, что президент Путин является сторонником реанимации отношений, но сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева», – уверяет Песков.

Он заявил, что президент России к потенциальной встрече с украинским коллегой готов. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи Нормандского формата», – сообщил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева. «Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске, и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», – уверяет он.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости», но с датой до сих пор не определились.

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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