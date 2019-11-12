Российский газ и Донбасс: Комментарий Пристайко о Нормандском формате

Для Украины переговоры о газовых контрактах с Россией важны, но они не являются повесткой дня переговоров в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы бы хотели, чтобы газовые переговоры были экономической частью. Они продают – мы покупаем, обеспечиваем себя и свое производство, свой народ – и на этом все. К сожалению, Российская Федерация это так не рассматривает. В большинстве случаев происходит использование этого газа, даже не газового контракта, а газа, как определенного оружия против украинцев, особенно зимой. Это такое себе минимальное оружие массового поражения», – отметил он.

По его словам, Украина хочет вопрос газовых поставок с Россией привести к нормальным экономическим отношениям без политики. «Сейчас очень удобный момент – заканчивается 10-летний контракт, и украинская сторона обсуждает следующий 10-летний контракт. Это критический момент – какие условия нам удастся заложить на следующие 10 лет: какой объем будет прокачиваться через нашу территорию, сколько мы получим газа, какая будет цена. Все эти вопросы мы сейчас обсуждаем», – рассказал Пристайко.

«Мы не можем жить отдельно от реальности, от экономики, и наверняка лидеры будут обсуждать вопросы и газового контракта также, учитывая критическую важность для Украины, но это не является предметом переговоров в Минском и Нормандском форматах», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Россия пыталась включить газовый вопрос в Нормандский формат переговоров по Донбассу.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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