Жилье для переселенцев: В Украине разрабатывают новую целевую программу

В Кабинете Министров Украины разрабатывается целевая программа поддержки строительства или приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в городах, где есть значительные потребности в трудовых ресурсах. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что главная идея правительства – координация этой программы с представителями местных громад с тем, чтобы в первую очередь реализовывать этот проект там, где есть большая потребность в трудовых ресурсах.

«В связи с этим Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обращается к представителям городских и местных советов с предложением присоединиться к совместным программам и таким образом решать свои демографические и экономические проблемы», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помощь будет предоставляться в виде субвенции из государственного бюджета местным на осуществление мероприятий, в том числе на обеспечение переселенцев жильем.

«Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц продолжает сбор заявок на участие в программе в текущем году, а также формирует перечень заявок на следующий год», – добавили в ведомстве.

Напомним, в Украине правительство расширило государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году. Теперь участники программы, большинство из которых переселенцы из Донбасса и участники АТО/ООС, смогут выбирать более дешевое жилье. Также, 28 октября, правительство приняло решение о выделении дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 200 семей участников АТО/ООС.

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