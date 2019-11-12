Цены на продукты в Украине: Лидером подорожания за октябрь стала гречка

В Украине за октябрь этого года продукты выросли в цене на 0,6%. Подорожали все виды молочных продуктов, хлеб, гречка, куриные яйца.

По собственному мониторингом Ассоциации поставщиков торговых сетей по октябрь 2019 продукты выросли в цене на 0,6%. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook написал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, согласно результатам собственного мониторинга Ассоциации поставщиков торговых сетей, в октябре подорожали все наименования молочных продуктов. Лидером роста является сливочное масло, которое добавило в цене 2,3%. На 1,4% выросла стоимость молока, на 1,1% – кисломолочные сыры и на 0,9% – сметана.

Также за октябрь стали дороже все виды хлеба. Стоимость пшеничного выросла сразу на 1,7%, ржаного – на 1,4%, а батона – на 1,3%.

«В отделе бакалеи безоговорочным лидером роста является гречка, цена на которую подскочила за последний месяц на 31,3%. Рис покупаем на 1,2% дороже, подсолнечное масло, макароны и манку – на 0,4%, а муку – на 0,1%. Не изменилась стоимость ячневой крупы и пшенки, а сахар подешевел на 0,7%», – написал Дорошенко.

Кроме того, по данным мониторинга цен Ассоциации подешевели на 7,8% яблоки. Свекла подорожала на 4,2%, лук – на 3,4%, морковь – на 3,1%, картофель – на 1,1%, а капуста белокочанная на – 0,8%.

Также, лидером подорожания в сегменте мяса, колбасных изделий и яиц являются куриные яйца, которые выросли в цене на 4,2%. «Мороженая рыба добавила полпроцента, говядина – 0,4%, куриная тушка – 0,3%, филе курицы – 0,1%. Не изменились цены на сало и вареную колбасу, а свинина подешевела на 0,3%», – отметил Алексей Дорошенко.

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