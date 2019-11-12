Почему платежки за «коммуналку» без льгот и субсидий: Разъяснения Минсоцполитики

В Украине в связи с новым механизмом начисления льгот за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий», – сказано в сообщении.

По информации Минсоцполитики, это связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.

В ведомстве напомнили, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. «Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО "Ощадбанк" для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом (банк или почта).

Также в ведомстве отметили, что в случае получения наличных льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщика услуг «Ощадбанк». При наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит сообщение от банка о проведенных платежах.

«Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года», – пояснили в ведомстве.

В таком случае в Минсоцполитики рекомендуют обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце.

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