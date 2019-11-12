На Львовщине участники АТО и ООС получили в собственность более 6,7 тыс. земельных участков

Во Львовской области участники боевых действий на Донбассе получили в собственность 6 765 земельных участков. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«С начала введения инициативы по обеспечению участников боевых действий земельными участками, во Львовской области военнослужащие завершили процедуру оформления и получили в собственность 6 765 земельных участков общей площадью 4 143 га. Участки расположены за пределами населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Так, для ведения садоводства военнослужащие получили 4 390 земельных участков, для личного крестьянского хозяйства – 2 239 участков, для индивидуального дачного строительства – 136 наделов.

Больше всего земельных участков военные получили в Пустомытовском (1088) и Жовковском (896) районах Львовской области.

«Всего за этот период Главное управление Госгеокадастра во Львовской области предоставило бойцам 11 317 разрешений на разработку документации по землеустройству на земле общей площадью 7 285 га», – отмечается в сообщении.

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