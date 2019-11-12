Бросил гранату в отдыхающих: На Донетчине осужден охранник кафе

На Донетчине по результатам нового судебного рассмотрения злоумышленник, который бросил в сторону отдыхающих самодельную гранату, приговорен к 9 годам 3 месяцам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, коллегией судей Славянского горрайонного суда поддержана позиция Славянской местной прокуратуры о вынесении обвинительного приговора 55-летнему жителю г. Лимана, которого обвиняли в покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

«В июле 2018 года, выполняя обязанности охранника кафе, расположенном на территории базы отдыха "Лотос" в с. Щурово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пошел успокоить компанию, которая устроила драку на танцполе. Поссорившись с одним из участников конфликта, охранник с целью мести принес из тайника самодельное взрывное устройство, визуально похожее на гранату ВОГ-17, и последовал за обидчиком», – напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.

Отмечается, что, когда мужчина вместе с сожительницей отошли от площадки, злоумышленник сорвал предохранительное кольцо и бросил устройство в сторону людей. В результате взрыва у 39-летнего мужчины забой челюсти, колотые рваные раны туловища и гематомы, а у женщины – рваная рана глаза, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и тяжелая мозговая кома.

«Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято спрятанные под диваном взрывное устройство самодельного изготовления по типу ручной осколочной гранаты и два взрывателя УЗРГМ-2, которые он хранил без цели», – отметили в прокуратуре.

«В апреле 2019 года Славянский горрайонный суд, согласившись с глубокими доводами стороны обвинения, признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам 3 месяцам лишения свободы. По апелляционной жалобе стороны защиты Донецкий апелляционный суд назначил новое судебное рассмотрение дела в суде первой инстанции, который сейчас полностью подтвердил ранее вынесенный приговор», – добавили в ведомстве.

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