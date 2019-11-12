В «ЛНР» рецидивист изнасиловал и избил до смерти пенсионерку

В неподконтрольном украинским властям Хрустальном (до переименования – Красный Луч, Луганская обл.) рецидивист избил до смерти и изнасиловал пожилую женщину. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло 1 октября 2018 года, мужчина был задержан и уже «осужден».

«Ранее неоднократно судимый гражданин З. прибыл к месту жительства престарелой потерпевшей 1949 года рождения, где они вместе стали употреблять спиртные напитки. Примерно в 17:00 подсудимый предложил потерпевшей вступить с ним в половую связь, на что последняя ответила отказом. Получив отказ, осознавая престарелый возраст потерпевшей и ее беспомощное состояние, он с особой жестокость стал наносить множественные удары кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям (не менее 40 ударов) потерпевшей, которая стала оказывать сопротивление. Вследствие чего подсудимый стал душить ее руками и бельевой веревкой, найденной на полу», – говорится в сообщении.

«Затем подсудимый, не прекращая избивать потерпевшую, совершил с ней насильственный половой акт в естественной и в извращенной форме, после чего скрылся с места совершения преступлений, оставив потерпевшую в бессознательном состоянии. От полученных телесных повреждений последняя через время скончалась», – заявили в «прокуратуре».

«Подсудимому» по совокупности преступлений «судом ЛНР» назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

«Осужденный обжаловал данный приговор в апелляционной инстанции, однако определением верховного суда ЛНР приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», – добавили в «прокуратуре ЛНР».

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