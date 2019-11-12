В филармонии Мариуполя появился уникальный духовой инструмент (Фото)

В Мариупольской камерной филармонии появился уникальный духовой инструмент. Теперь жители и гости города смогут насладиться живым звучанием электрооргана. Его подарила учреждению общественная организация «Мариупольская организация немцев Видергебурт». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, концерт-презентация инструмента прошла на минувших выходных. Он собрал полный зал зрителей. На органе сыграл главный дирижер Харьковского академического театра оперы и балета Дмитрий Морозов, выступила Заслуженная артистка Украины Елена Ширяева. Как отмечается, Дмитрий Морозов – органист с большим опытом. Музыкант играл на мессе в Риме. Тога её возглавлял Папа Римский Франциск.

По словам главного дирижера камерного оркестра «Ренессанс» Василия Крячко, орган только дополнит духовную и культурную атмосферу филармонии. «Мы очень рады такому подарку, надеемся, со временем включим его звучание в наш репертуар. Пока перед нами стоит задача найти органиста, так как владеющих этим инструментом единицы во всей стране», – отметил он.

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