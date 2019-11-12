Энергоэффективность: В Бахмуте утеплили школу на 400 тысяч евро (Видео)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) утеплили школу № 10. В стены, окна и тепловые панели под потолком вложили сотни тысяч евро.

Этой школе только 25 лет. Теперь, когда учителя будут рассказывать, как беречь тепло – будут ставить в пример собственное учебное заведение. Здесь при чуть теплых батареях дети могут ходить в одной рубашке. «В прошлом году было холодно. Особенно в тех кабинетах, которые с внутренней стороны. Там, где солнца практически нет. Там очень было холодно. А сейчас там очень тепло. В классах +20 точно есть. Очень теплая температура. Даже когда не топили, не скажем, что было настолько холодно, как было в прошлых годах», – рассказала ученица Любовь Кедя.

Такие изменения произошли благодаря проведенной термомодернизации. Кроме комфорта для детей заведение еще и сможет значительно экономить на оплате тепла. «Заменены окна на энергосберегающие, 268 окон. Были заменены входные парадные двери. Были уложены цинковым листом парапеты, отмостки, и были установлены два индивидуальных тепловых пункта, регулирующих подачу тепла», – сообщила директор школы Наталья Дроздова.

Проект по утеплению стал возможным благодаря сотрудничеству с корпорацией НЕФКО. На него Норвегия выделила 400 тысяч евро. «У нас в Норвегии есть определенный опыт в этой области. И у нас есть эксперты, которые активно этим занимаются. Мы считаем, что энергоэффективность – это сбережение климата, экологии и окружающей среды. И это тоже способствует независимости страны, например, Украины, что касается энергетики, потому что это тоже политически важно для Украины», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Норвегия в Украине Уле Терье Хорпестад.

К тому же 70 тысяч выделили из городского бюджета. Проекты по утеплению в Бахмуте – приоритетные. «Мы давно пошли по пути сначала энергоаудит, затем изготовление проекта, и работа с ПРООН, ООН, USAID. Со всеми международными грантами и фондами. Вот мы в прошлом году 8 жилых домов термомодернизировали, в этом 7. И на конец года у нас будет 15 проектов на 250 млн грн. Это термомодернизация жилых домов, термомодернизация детских садов, школ, и объектов бюджета, в том числе и коммунальных предприятий», – сообщил Бахмутский городской голова Алексей Рева.

По словам мэра, в городе на 3 млрд грн разработали проектов, которые позволят экономить тепло. Но сейчас ищут инвесторов и партнеров для софинансирования.

Источник: ТК «Донбасс»

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