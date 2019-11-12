В Украине создано более тысячи громад: Донетчина в списке регионов, где большинство районов без ОТГ

В Украине сформировано 1 002 Объединенных территориальных громад (ОТГ) с населением более 11 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины, со ссылкой на данные ежемесячного Мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 ноября.
Так, в 96 ОТГ из этого количества в декабре пройдут первые местные выборы, в том числе в двух в Донецкой и Луганской областях. Еще 23 ОТГ ожидают решения Центризбиркома о назначении на их территории первых местных выборов.
43 ОТГ образовались с центрами в городах областного значения.
24 района в Украине полностью покрыты ОТГ. Из них по 4 района в Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Еще 165 районов покрыты ОТГ на 50% и более. Менее 50% имеют покрытие ОТГ 198 районов.
А вот в 78 районах, по информации ведомства, не создано ни одной объединенной громады. Больше всего таких районов в следующих областях: Харьковской – 12, Одесской – 10, Киевской – 9, Кировоградской – 9, Винницкой – 6, Херсонской – 5, Донецкой – 5, Закарпатской – 4, Львовской – 4.
В целом за процессами формирования громад остаются 6 389 местных советов.
Рейтинг областей по формированию ОТГ возглавили Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая, Черниговская и Запорожская области. На последних позициях рейтинга – Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, Киевская, Львовская области.
«Только 8 областей имеют утвержденные перспективные планы формирования территорий громад, которые покрывают 100% их территории. Однако и эти планы нуждаются в корректировке», – отмечается в сообщении.
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