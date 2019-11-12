Может стать началом широкомасштабной акции: На Луганщине горняки решили протестовать под землей

Сегодня, 12 ноября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» решили после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки возмущены фактом невыплаты заработной платы. «Сегодня на собрании работников, шахтеры приняли решение после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землей. На шахту срочно прибыл руководитель Луганской гражданско-военной администрации Сергей Гайдай, который пообещал, что заработная плата горнякам будет выплачена до пятницы. Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях», – написал Волынец.

Глава НПГУ добавил, что имел разговор с Министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем. «Который сказал мне, что заработная плата горнякам будет выплачена не ранее среды следующей недели, то есть 20 ноября. Мы предупреждали органы власти и лично премьер-министра Алексея Гончарука, что терпение у шахтеров не вечно. Протест горняков на шахте "Горская" может стать началом широкомасштабной акции горняков государственных угледобывающих предприятий. Потому что задолженность по выплате зарплаты горнякам уже составляет 1 млрд 559 млн грн», – сообщил Волынец.

Позже он уточнил, что получил информацию, что 45 горняков первый смены шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» все остались под землей после окончания своей смены. «Они отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь-октябрь и будут протестовать в подземных условиях. К участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены. Нетрудно спрогнозировать, что администрация шахты может остановить спуск в шахту горняков III-й смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста», – рассказал Михаил Волынец.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

Ранее в ходе своего визита на Луганщину народный депутат Украины Ирина Верещук заявляла, что шахтерам ГП «Первомайскуголь» выплатят долги по зарплатам до конца предыдущей недели.

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