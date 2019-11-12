«Еленовка. Родители стоят с 5 утра»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «12:07. На "Каргилле" в Курахово автомобильная очередь на мосту, льгота половина основной, стоит еще 10 автобусов и много людей»;

Евгений: «12:45. "Каргилл" из Донецка. Очередь возле туалетов, 65 машин. Льгота около 35-40 машин. Пеших практически нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юрий: «11:29. Новотроицкое. В ДНР пеших мало, человек 60, авто сразу на проверку тихо и спокойно»;

Виталий: «11:52. Подскажите,что в Еленовке в сторону Украины»;

Olga: «12:02. Какая очередь, не знаю, но родители стоят с 5-ти утра до сих пор. Машин 20 еще впереди. Как обычно, все для "людей"»;

Юрий: «13:14. Еленовка на выезд. Очередь за магазин, авто 50».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Юлия: «11:48. В Гнутово в Украину 30 основной и 7 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!