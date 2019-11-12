Курс нацвалюты удерживается спекулятивно, – эксперт

Курс национальной валюты удерживается спекулятивно в интересах западных «игроков» на украинских облигациях внутреннего государственного займа. Об этом «Донецким новостям» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

«Считаю, что курс нацвалюты удерживается спекулятивно в интересах западных "игроков" на украинских облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», – сообщила Кушнир.

Кроме того, отметила эксперт, если в декабре 2018 года ввозился, допустим, телевизор за 1 тыс. долл., то продавец понимал, что получит выгоду по курсу 28 грн /долл. Сейчас цена ввозимого телевизора в долларах не поменялась, а вот для покупателя она из-за курса выросла – и теперь надо заплатить не 1 тыс. долл., а 1143 долл. в пересчете на гривны при курсе 24,5. «Эта афера с участием и НБУ, и Минфина не осталась без внимания в тех же США. Знающие и приближенные к вашингтонским кругам люди сообщают, что соответствующая Федеральная служба уже расследует сопричастность американских бизнесменов к таким спекуляциям – и скоро даст оценку и действиями главы Минфина, госпожи Маркаровой», – рассказала Кушнир.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему гривна укрепляется, а цены не падают: Эксперты пояснили ситуацию».

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