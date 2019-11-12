ОБСЕ приступила к верификации разведения войск в районе Петровского, – штаб ООС

Сегодня, 12 ноября, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине приступила к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское (Донецкая обл.). Об этом сообщил начальник пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает «УНН».

«Сегодня в 12:00 будет проинформирована ОБСЕ через Министерство иностранных дел. Состоится проверка, мониторинг и верификация процесса разведения», – сказал Агеев.

Позже на уточняющий вопрос, была ли проинформирована ОБСЕ через Министерство иностранных дел, он отметил: «Да, проинформировали».

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: