В «ДНР»: Жительница Ясиноватой хранила дома гранату

В «ДНР»: Жительница Ясиноватой хранила дома гранату

12.11.19 16:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) местная жительница хранила дома гранату. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «полиции» изъяли гранату у местной жительницы. Боеприпас направлен на исследования, а женщину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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