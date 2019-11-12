В «ДНР»: Жительница Ясиноватой хранила дома гранату

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) местная жительница хранила дома гранату. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Как утверждают в «ДНР», сотрудники «полиции» изъяли гранату у местной жительницы. Боеприпас направлен на исследования, а женщину обещают привлечь к «уголовной ответственности».
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