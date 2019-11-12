«Любить как Неля»: Действующий мэр Славянска на выборах готов сразиться с Нелей Штепой

Городской голова Славянска Вадим Лях на предстоящих местных выборах намерен снова баллотироваться на пост мэра. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 12 ноября, во время брифинга с журналистами.

«Участвовать в местных выборах буду однозначно. По последней информации, которую я увидел в СМИ, они планируются на весну. В принципе, я так и прогнозировал», – сказал Лях, добавив, что еще нет окончательного решения Верховной Рады по срокам местных выборов.

Он акцентировал, что в городском совете уже начались предвыборные процессы. Лях имел в виду переход части депутатов в группу партии «Оппозиционная платформа "За життя"», и ее попытки сместить с поста секретаря горсовета Жана Кима. «Уже есть определенная усталость, и хотелось бы побыстрее поставить точку в этих разборках. Провести выборы и работать дальше спокойно – либо уже следующему мэру, либо мне, либо следующему депутатскому корпусу, либо этому», – пояснил мэр.

Лях прогнозирует высокую конкуренцию на предстоящих выборах в Славянске. «Уж точно это поле не будет спокойным, оно будет конкурентным. Много появится претендентов на должность городского головы, не сомневаюсь в этом. Мы также увидим новые партии, которые начнут завоевывать умы и сердца наших избирателей. Думаю, в ближайшее время мы все увидим – месяц-полтора, до Нового года участники процесса уже обозначатся», – добавил мэр.

Вадим Лях также не исключил участие в борьбе за пост городского головы и бывшего мэра Славянска Нели Штепы. «Я вижу, что амбиции у нее остались, они и не пропадали. Конечно же, будет», – подчеркнул он.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Вадим Лях является мэром Славянска с ноября 2015 года. Он шел на выборы с лозунгом «Любить Славянск как Неля».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: