На Луганщине появился новый вид мошенничества

Недавно полиция Северодонецка задокументировала новую схему мошенников. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Так, злоумышленник на местных сайтах ищет объявления о продаже ценных товаров, связывается с продавцом и договаривается о приобретении. При этом лично они встретиться не могут, потому что покупатель на работе и не может приехать и забрать покупку. «Мошенник предлагает заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом. В случае согласия продавца, "покупатель" присылает на указанный адрес человека, который не является сотрудником службы доставки и может не знать, что он является звеном в мошеннической схеме, после чего вор забирает товар у "курьера" и не оплачивает продавцу за товар», – рассказала Погукай.

Она отметила, что человек, который выполняет работу курьера, накануне получает у мошенника фирменную жилетку и бланки почтовой службы. Поэтому визуально кажется, что это настоящий рабочий доставки.

«Полиция рекомендует: если вы решили продать товар и воспользоваться услугой курьерской доставки, вызывайте специалиста только лично, это обеспечит вам сохранность имущества и гарантирует оплату», – подытожила пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области.

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