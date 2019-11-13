Решение суда ООН в Гааге: Разговоры о внутреннем конфликте на Донбассе теперь исключены

Решение суда ООН в Гааге, который поддержал и принял к рассмотрению иск Украины против Российской Федерации о финансировании терроризма, это огромный шаг вперед в деле о признании РФ страной-агрессором. Теперь разговоры о внутреннем конфликте и двойные толкования войны на Донбассе исключены. Такое мнение озвучил глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский.

По его словам, победа Украины в Гааге в долгосрочной перспективе даст свои плоды. «Если в дальнейшем количество документов будет увеличиваться, а в системе международного права будет понятно, что РФ несет ответственность за те ужасы, которые осуществлены в Украине, это позволит требовать выплаты компенсации, наказания военных преступников. В таком случае можно ставить вопрос об МН17», – рассказал Грабский.

Военный эксперт считает, что решение суда ООН – это карт-бланш для Украины, который позволяет на всемирном уровне легитимизировать претензии Украины к стране-агрессору. Грабский уточнил, что теперь разговоры о внутреннем конфликте и любые двойные толкования относительно войны на Донбассе исключены.

Однако, подчеркнул эксперт, в ближайшей перспективе судебное решение Украине ничего не даст. Правосудию характерно действовать медленно, но верно.

«Имея серьезную доказательную базу, Украина уже может говорить, что дело о признании РФ – агрессором, во-первых, вышло на другой уровень, а во-вторых, теперь Киев говорит с других позиций – сильных. Уже не нужно доказывать, что РФ спонсировала терроризм», – резюмировал Сергей Грабский.

Как известно, 8 ноября Международный суд ООН принял решение о начале рассмотрения иска Украины против России. Иск против России Украина подала еще в 2017 году. В нем она просит привлечь РФ к ответственности за поддержку терроризма и дискриминации во время агрессии.

Напомним, что Россия пыталась использовать в Международном суде ООН в Гааге Минские договоренности о Донбассе.

Как сообщалось ранее, в Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных адвокатами России.

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