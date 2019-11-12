В «Л-ДНР» активно распространяют «фейковую» информацию об обстрелах

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса возросла интенсивность распространения «фейковых» видеосюжетов о якобы «продолжении обстрелов подразделениями Объединенных сил домов местного населения». Об этом сегодня, 12 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации активизировало меры по дестабилизации обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросла интенсивность распространения "фейковых" видеосюжетов о якобы "продолжении обстрелов подразделениями Объединенных сил домов местного населения"», – отметил Праута.

Он добавил, что для фабрикации ложных пропагандистских материалов в районах передовых позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ увеличено количество съемочных групп, в том числе, российских СМИ. «Представители российской оккупационной власти обязаны содействовать работе т. н. "журналистов", в т. ч. обеспечивать кандидатами на роль "пострадавших от обстрелов"», – сказал спикер Минобороны.

В то же время, по данным разведки, владельцы домов, расположенных вблизи линии разграничения, отказываются от участия в съемках ложных сюжетов, что вынуждает привозить «актеров» из других населенных пунктов.

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