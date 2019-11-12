В украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тыс. детей из неподконтрольного Донбасса

В украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тыс. детей из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад, передает «Цензор.нет».

«Это 4,5 тыс. детей. И если мы посмотрим, с чего мы начинали в 2014-2015 году, то эта цифра выросла практически в десятки раз», – отметила она.

Министр добавила, что эта цифра все равно мала. Она описала, как происходит такое обучение.

«Дети на неподконтрольной территории регистрируются на Moodle (дистанционной электронной платформе), а учителя в закрепленных на украинской подконтрольной территории школах предоставляют им онлайн-уроки. Там размещены все материалы, задачи. Они проверяют контрольные тесты и так далее», – пояснила Новосад.

По ее словам, учащиеся дистанционных классов по-настоящему заинтересованы в украинском образовании. «Я вчера имела возможность пообщаться с учителями на подконтрольной нам территории. И они говорят, что действительно есть большой интерес. И что действительно интересно – у них переполненные классы. Онлайн-классы – это более 30-40 учеников учатся и готовятся, есть даже класс из 57 учеников», – рассказала она.

«Это, в первую очередь, старшие классы, начиная с девятого, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию. Мне кажется, что украинской власти это дает какую-то мотивацию, толчок – все-таки работать над развитием этого образования и понимать, что это наши люди, которые хотят и стремятся вернуться в Украину. Мы должны давать им эту возможность», – добавила министр.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!