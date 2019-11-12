Для выборов на неподконтрольном Донбассе в ближайшие два-три года нет оснований, – Верещук

О проведении выборов в ОРДЛО* в ближайшие два-три года говорить преждевременно, поскольку Украина не контролирует границу с Россией на Донбассе. Об этом заявила представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Ирина Верещук, передает «Укринформ».

По словам народного депутата, она не видит никаких оснований для проведения выборов в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей в ближайшие два-три года.

«Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня... Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года», – сказала Верещук.

Кроме того, по ее убеждению, разведение войск на Донбассе проводится не только для встречи в «нормандском формате».

«Разведение нужно и нам в любом случае, какая бы модель не была выбрана в дальнейшем для решения конфликта. Разведение войск, сил и средств является необходимым элементом. Какую бы мы не предлагали стратегию развития событий, мы должны говорить о разведении, потому что в противном случае мы будем стрелять, и наши ребята и гражданское население будут погибать», – отметила Верещук.

Также она подчеркнула, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) не завершилось в полной мере. «Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение. Что дальше? Встреча в "нормандском формате", я надеюсь», – добавила Верещук.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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