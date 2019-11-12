В районе Богдановки и Петровского завтра начнется разминирование, – ООС

В районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) завтра, 13 ноября, начнется процесс разминирования. Об этом сообщил начальник пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает «УНН».

«Завтра с 12:00 начнется практическая фаза разминирования участка разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское», – сказал Агеев.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась сегодня, 11 ноября, в полдень. Завтра, 12 ноября, начнется разминирование территории.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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