В Мариуполе злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы за попытку убийства

В Мариуполе будут судить злоумышленника за покушение на убийство. Мужчине может грозить 15 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры № 2 завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в конце августа 2019 года в мастерской, расположенной в Кальмиусском районе Мариуполя, трое мужчин распивали спиртное. Во время застолья двое мужчин поссорились и один из них схватил со стола кухонный нож и нанес им многочисленные удары 45-летнему потерпевшему, после чего покинул место преступления.

После полученных ранений потерпевший больше месяца находился на стационарном лечении, а затем, в тяжелом состоянии был выписан из больницы и до сих пор остается прикованным к постели.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. 49-летний обвиняемый ожидает вынесения приговора в следственном изоляторе.

По инкриминируемой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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