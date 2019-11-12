СБУ предотвратила спецоперацию ФСБ: Хотели использовать завербованного воина-десантника

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных сил. Планировалось использовать для этих целей украинского воина-десантника. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который также участвовал в боевых действиях на Донбассе и уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Так, по данным спецслужбы, военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв из аннексированного Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после аннексии получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир».

Позже в ФСБ решили использовать украинское происхождение военного для участия в пределах спланированной на Лубянке спецоперации по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

«По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и в пропагандистских СМИ. Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что при осмотре у мужчины была изъята собранная на службе военная информация и документы об участии в боевых действиях на Донбассе.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ установит следствие.

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