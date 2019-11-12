В районе ООС нацгвардейцами задержаны 2 человека, подозреваемые в причастности к НВФ

На блокпостах Донбасса в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за неделю военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 18 правонарушителей. Среди них – 2 человека, подозреваемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

«Среди задержанных есть 2 гражданина, которые подозреваются в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований по ч. 1 ст. 260 УК Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, были задержаны 4 человека, причастных к краже автомобилей, 1 человек за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также 8 человек – за совершение административных правонарушений.

«Кроме того, два гражданина, которые пересекали блокпосты, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины, были задержаны по ч. 1 ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины)», – отмечается в сообщении.

Все задержанные переданы правоохранительным органам.

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