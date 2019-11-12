Около 500 горняков на Донетчине выйдут на протест, – Волынец

Завтра, 13 ноября, возле административного здания Государственного предприятия «Мирноградуголь» в 9 часов начнется акция протеста. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать около 500 человек. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, протестующие будут требовать погашения задолженности по заработной плате. «С горняками не рассчитались за три месяца – август, сентябрь и октябрь. Общая сумма задолженности составляет 133 млн грн. Глава МО НПГУ города Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов известил о завтрашнем мероприятии местные власти и правоохранительные органы. В сообщении отметили, что будут проведены акции протеста (пикетирование, митинги, забастовки, уличное шествие, перекрытия дорог) на территории Мирнограда и Покровского р-на)», – рассказал Волынец.

Глава НПГУ напомнил, что вечером 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. «Но средства к горнякам так и не поступили. Именно промедление с погашением долгов и вызывает протестные настроения среди шахтеров», – отметил Михаил Волынец.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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