Международный уголовный суд: Зеркаль рассказала, можно ли привлечь к ответственности Путина

Привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности в международном суде возможно, но в отдаленной перспективе. Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила сегодня, 12 ноября, на брифинге, пишет «ЛІГА.net».

Она отметила, что в иске Украины, поданном в Международный суд, фигурируют фамилии Шойгу, Жириновского, Миронова и Зюганова. « Что касается Путина - я думаю, что это возможно, но не в близкой перспективе», – рассказала она.

Она объяснила, что в случае победы Украины в суде, это будет означать признание их как людей, причастных к финансированию терроризма. « Возможно, это недостаточно жестко. Мы все хотели бы, чтобы они отвечали в Гаагском трибунале, но в истории случаются разные события, и мы не знаем, что будет через пять лет», – сказала она и добавила, что, возможно, что они также когда-нибудь окажутся в Международном уголовном суде.

Ранее сообщалось, что после решения Международного суда ООН о наличии его юрисдикции рассматривать иск Украины против России, следующий процедурный шаг в судебной тяжбе будет за РФ.

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