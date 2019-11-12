Губернатор Луганщины рассказал, когда шахтеры получат долги по зарплате

В Луганской области деньги на погашение задолженности шахтерам будут на казначейских счетах уже на этой неделе. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на встрече с горняками шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» и членами их семей, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Острый вопрос задолженности по заработной плате шахтерам держу на контроле и каждый раз ставлю его во время общения с премьер-министром Украины и профильным министром», – заверил глава области.

По информации пресс-службы, сегодня шахтеры и их жены вышли на акцию протеста с требованием срочного погашения задолженности по зарплате. Гайдай пояснил, что правительством уже выделены средства, а народные депутаты уже утвердили это решение. Однако из-за переформатирования нескольких министерств возникла задержка перечисления денег. «По информации Министерства финансов, все деньги будут на казначейских счетах уже на этой неделе», – сообщил председатель ЛугОВГА.

Также Гайдай во время поездки в Горское пообщался с казначейством и дал ряд поручений. Главным из них является немедленная координация с Минфином и обработка всех возможных проблемных вопросов. «Если будет какая-либо преграда для получения вами задолженности – в субботу я лично встречусь с премьер-министром Украины, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины или кем-либо, кто может помочь в решении этой проблемы», – заявил глава области.

Напомним, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец сообщил, что сегодня, 12 ноября, горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» решили после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землей.

Как сообщалось ранее, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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