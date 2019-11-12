В городах Донетчины ожидаются перебои с подачей воды

Завтра, 13 ноября, в четырех городах Донецкой области ожидаются перебои с подачей воды. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Так, 13 ноября с 8:00 на участке от второго до третьего подъема Второго донецкого водопровода будут проводиться аварийные ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм.

В связи с этим возможно сокращение подачи воды городам:

Славянску;

Краматорску;

Дружковке.

И прекращение подачи воды городу Константиновка до окончания ремонтно-восстановительных работ.

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