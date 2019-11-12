Заседание ТКГ по Донбассу: Кучма и Сайдик не смогли прибыть в Минск

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик не смогут прибыть сегодня, 12 ноября, в Минск на заседание ТКГ. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси сообщило агентство «Интерфакс-Запад».

«Они не прибудут», – заявили в министерстве.

В МИД также проинформировали, что заседание ТКГ пройдет в формате видеоконференции при участии посла Сайдика дистанционно.

«Из-за тумана в Минске не смог приземлиться самолет с представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кучмой. Из-за плохих погодных условий, вероятнее всего, не сможет прибыть и спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик», – приводит также агентство слова представителя «ЛНР» в политической подгруппе по Донбассу Родиона Мирошника. Он уточнил, что Кучма и Сайдик «примут участие в заседании Контактной группы по видеосвязи».

«Из четырех рабочих групп в Минске проходят заседания в трех. Планово не проводится заседание в гуманитарной рабочей группе», – добавил Мирошник.

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