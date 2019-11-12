Нормандская встреча на высшем уровне: У Кучмы заявили, что препятствия сняты

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в «Нормандском формате» на высшем уровне. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook по итогам встречи написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате" на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», – написала она.

Олифер также уточнила, что поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик не прибыли сегодня, 12 ноября, в Минск на заседание ТКГ.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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