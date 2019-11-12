Соцвыплаты в Украине «отвяжут» от прожиточного минимума: Эксперт пояснил, чем это грозит

В проекте закона о государственном бюджете Украины на 2020 год правительство анонсировало план по реформированию прожиточного минимума. Планируется отменить норму, по которой все соцвыплаты привязаны к показателю прожиточного минимума, а это около 150 пунктов. Также, Кабмин хотел бы увеличить прожиточный минимум до 4 251 гривен. Эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко критически оценил инициативу правительства, передает «Слово і Діло».

«Фактически правительство освобождает себя от обязательств оказывать помощь незащищенным слоям населения на уровне этого минимума», – считает экономист.

Сиденко обратил внимание, что общая экономическая философия, которой следует нынешнее правительство, заключается в экономическом ультралиберализме.

По его словам, в правительстве будут пытаться уменьшить нагрузку для бизнеса, чтобы возросла прибыль предприятий. «Таким образом правительство хочет стимулировать развитие экономики. Однако автоматически это приведет к снижению всех социальных выплат. Механизмом реализации этой философии и будет служить отвязки показателей, касающихся социальной сферы от прожиточного минимума», – пояснил экономист.

«Пока отвязку не осуществили, инициатива находится в замороженном состоянии, но затем, чтобы отчитаться без лишних социальных обязательств перед международными партнерами, власть пойдет на исключительно пропагандистское повышение прожиточного минимума», – считает эксперт.

Экономист подчеркнул, что повышение прожиточного минимума не отразится на благосостоянии украинцев, поскольку это не касается реальных механизмов социального обеспечения.

По его мнению, в основе бюджетной политики власти – желание стимулировать бизнес путем уменьшения нагрузки и ограничения социальных выплат. Сиденко согласился, что в определенной степени – это неизбежно, но отметил, что главное – то, каким образом достигать цели.

«Да, социальная сфера в Украине гипертрофирована, есть отпечаток идеологии содержания за счет социалки. Однако реформировать социальный сектор нужно другим путем, не лишая выплат, а создавая новые возможности», – акцентировал Сиденко.

Кроме того, он обратил внимание, что зато в госбюджете-2020 не предлагается существенного увеличения финансирования сферы образования, медицины. Он добавил, что все, что касается человеческого капитала, у нас в подавленном состоянии.

«При таких условиях мы, пожалуй, напоминаем не европейскую модель развития, а модель слаборазвитых стран, правительство которых избавляет себя от необходимости заботы о социально незащищенных слоях населения. С точки зрения ведения социальной политики такой подход настораживает», – прокомментировал Владимир Сиденко.

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