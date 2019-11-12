Разведение войск на Донбассе: В ЕС ожидают от России позитивных шагов и влияния на НВФ

В Европейском Союзе продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках расценивают как «обнадеживающие сигналы», а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские соглашения. Так сегодня, 12 ноября, прокомментировала в Брюсселе развитие событий на востоке Украины Майя Косьянчич, пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает «Интерфакс – Украина».

«Начало процесса разведения в Петровском, завершение вывода сил и техники в Золотом, а также прогресс, достигнутый в Станице Луганской, включая ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с восточной Украины», – сказала она.

Косьянчич уверена, что эти шаги, «безусловно, облегчат страдания гражданских лиц, живущих вблизи линии соприкосновения, которые несут основную тяжесть этого конфликта». «Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств», – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

В этой связи она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ остается «источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга неподконтрольных украинскому правительству районов и их окрестностей».

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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