Предложение без конкретики: Пристайко рассказал о шансах встречи Зеленского с Путиным в Казахстане

Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил «ВВС».

Он пояснил, что сам был на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз это обсуждалось.

Речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую ​​встречу. «Президент (Зеленский) сказал, что он говорит и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было», – сказал министр.

По его утверждению, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер. «Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: «Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться», – пояснил господин Пристайко.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск – «надо еще 5 часов лететь». «Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем – переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас, – Нур-Султан. – ред.). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже», – сказал министр.

Отвечая на вопрос, реальная ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне «Нормандского формата», глава МИД сказал: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны. «Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в Нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры по Донбассу в Казахстане,

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