В ОБСЕ назвали горячие точки на Донбассе (Инфографика)

На Донбассе в III квартале 2019 года количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии разграничения, было меньше аналогичного показателя за последний квартал примерно на 41%. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 12 ноября.

При этом количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, уменьшилось на 86%. «Это уменьшение стало результатом подтверждения приверженности прекращению огня, которое началось 21 июля. Но к концу квартала количество нарушений режима прекращения огня снова достигло уровня, зафиксированного до такого подтверждения», – отмечается в отчете.

По данным ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в III квартале 2019 года, было сосредоточено в пяти горячих точках вдоль линии разграничения (около 92% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня):

В районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя. В треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт. В районе, ограниченном населенными пунктами Попасная, Калиново, Первомайск и Золотое. В районах к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска. На западной и северной окраине Горловки.

«Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за пределами зоны безопасности, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой. В III квартале 2019 года СММ зафиксировала около 142 таких нарушений, из которых около 80% в неподконтрольных правительству районах», – говорится в отчете.

Так, около 60% всех нарушений режима прекращения огня зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких наблюдений были камеры СММ и информация, полученная от наблюдателей на передовых патрульных базах Миссии. В светлое время суток большинство наблюдений осуществлено патрулями на местах.

Также отмечается, что в III квартале 2019 года Миссия зафиксировала 1 034 единиц вооружения, размещенных с нарушение линии отвода, что приблизительно на 19% меньше, чем в предыдущем квартале. «Около 80% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах, 20% – в подконтрольных. Приблизительно 66% упомянутых наблюдений осуществлено при помощи беспилотных летательных аппаратов, а 34% – патрулями», – отмечается в отчете.

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