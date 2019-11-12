ВРУ поддержала упрощение поступления в вузы для жителей неподконтрольных территорий

Сегодня, 12 ноября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования, который упростит процедуру поступления в университеты для жителей временно неподконтрольных правительству территорий. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

Так, за основу принят проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования». Он зарегистрирован под № 2299. За документ проголосовали 311 нардепов.

«Новые инициативы, связанны с поступлением на обучение в учреждения высшего образования, в частности, направленные на повышение уровня сознательного выбора заведений и специальностей абитуриентами, а также расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированной территории, внедрение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличение удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, урегулирование вопроса о приеме иностранных граждан, установление обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме вопроса поступления, законопроект должен урегулировать проблему лицензирования в сфере высшего образования. Депутаты предусматривают отмену лицензий на около 100 специальностей. Также законопроектом предлагается расширить сферу применения технологий внешнего независимого оценивания для измерения результатов обучения на уровнях высшего образования и для поступления на образовательный уровень магистра, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Соответствующие изменения предполагается внести в законы Украины «О высшем образовании», «Об образовании» и «О профессиональном предвысшем образовании».

Напомним, недавно министр образования Украины Анна Новосад предложила предоставлять абитуриентам с временно неподконтрольных украинской власти территорий возможность поступать по упрощенной процедуре не только в ограниченное число украинских вузов в нескольких областях.

Как сообщалось ранее, в 2019 году около 1 600 человек из Донбасса поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре.

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