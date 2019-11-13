В Константиновке отремонтировали родильное отделение (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) продолжается реконструкция акушерско-гинекологического корпуса. Ремонтные работы здесь начались в 2018 году и продлятся в течение двух лет. Сметная стоимость работ составляет 44 млн грн. Уже отремонтировано правое крыло корпуса, а именно – акушерское, гинекологическое и неврологическое отделения.

Так, в настоящее время в родильном отделении функционируют две операционные, оборудованные новой современной наркозно-дыхательной аппаратурой, новыми операционными столами, бестеневыми лампами и др.

Индивидуальные палаты совместного пребывания матери и ребенка оснащены современным медицинским оборудованием, душевыми кабинками, санузлами.

Для акушерско-гинекологической службы приобретен аппарат для ультразвуковых исследований с допплерографией (методика ультразвукового исследования).

В здании введен в эксплуатацию новый лифт. В настоящее время осуществляется закупка мягкого инвентаря для отделений.

Работы и оснащение новой аппаратурой, оборудованием осуществляются за средства Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в софинансировании с местным бюджетом.

Источник: Сайт города Константиновки

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