Не смог выбраться: Умер воин ВСУ, освобожденный из плена «ДНР»

В Винницкой области, селе Шаргород, умер 30-летний воин ВСУ, который был освобожден из плена «ДНР» в 2018 году. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщила журналист Лилия Рагуцкая.

«11 ноября умер Роман Савков с.Шаргород Винницкой области – один из воинов, которых удалось вытащить из застенков "ДНР". Ему было всего 30 лет. Воевал в составе 92 ОМБр. 19 июля 2017-го под Красногоровкой попал в плен. Тогда, в бою, трое братьев Романа погибли. А он сам с тяжелым ранением оказался в Макеевской колонии.

Вытащить Романа удалось только 24 января 2018 года. С приобретенным в плену сахарным диабетом, лекарств от которого ему оккупанты не давали. На момент освобождения некогда достаточно крепкий парень весил всего 50 кг. Он так и не смог выбраться», – пишет Рагуцкая.

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