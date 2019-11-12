На Луганщине неизвестные ограбили мужчину, снимавшего деньги в банкомате

В Новодружеске (Луганская обл.) двое неизвестных напали на мужчину у банкомата, отобрали деньги и уехали на автомобиле. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Сообщение о грабеже поступило на линию 102 вчера вечером. Двое неизвестных напали на мужчину у банкомата, ударили его в грудь, отобрали деньги и, сев в автомобиль, поехали в направлении выезда из города. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, по которым полицейским удалось быстро установить приметы нападавших и ориентировать на поиски все свободные экипажи», – говорится в сообщении.

Автомобиль, похожий по описанию на авто злоумышленников, выявили патрульные возле частного дома на окраине города. Неподалеку полицейские обнаружили мужчину, по приметам похожего на грабителя, который представился владельцем автомобиля.

Подозреваемого в совершении нападения патрульные доставили в отдел полиции для детального установления обстоятельств происшествия.

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