Арахамия считает, что на установку стены на Донбассе не пойдет никто из политиков

Результаты социального опроса социального опроса, в котором подавляющее большинство жителей неподконтрольного Донбасса возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть, огорчили главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, о чем он рассказал в интервью «ЛІГА.net».

«Честно говоря, расстроила меня вся эта статистика. Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того, что выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое», – считает Арахамия.

Он также ответил на вопрос, может, итоги этого опроса также говорят о том, что надо стену ставить и весь проект Зеленского о реинтеграции тогда рассыпается? «Если вы поставите стену и де-факто признаете утрату территорий – вам этого не простят никогда», – сказал Арахамия, добавив, что «всегда запомнят, при ком это было. Это история, в которую не будет включаться ни один из политиков в этом мире».Источник

Ранее сообщалось, что 96,2% жителей ОРДЛО* возлагают ответственность за конфликт на Донбассе и на украинскую власть после Майдана. 85,3% считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана, 76,7% винят в этом Евросоюз, 89,2% – США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенном при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».

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