Япония продолжит помогать Донетчине

Образовательные, медицинские и экономические проекты, направленные на создание новых рабочих мест в Донецкой области намерена поддерживать Япония в следующем году. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что помощь будет предоставляться через различные организации, в частности, UNICEF.

«В этом во время встречи в ДонОГА заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура. Япония совместно с УВКБ ООН уже реализует важнейшие проекты для нашей области. В этом году при финансовой помощи Японии в 4 млн долларов в Донецкой и Луганской областях было, в частности, восстановлено 400 домов, пострадавших от боевых действий. Кроме того, был реализован ряд проектов, направленных на образование молодежи и развитие громад, в которых они проживают, а инвестиции в молодежь, безусловно, способствуют процветанию области. Мы благодарны правительству Японии и за помощь компании "Вода Донбасса", которая в апреле этого года получила два оснащенных специализированных автомобиля для работы непосредственно на линии соприкосновения», – напомнил Кириленко.

«Япония помогала Украине со времен обретения ею независимости, и с 2014 года мы усилили свое сотрудничество с Украиной, поскольку считаем, что должны помочь стране и людям, которые страдают. Наша поддержка является и политической. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил господин Такаши Кура.

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