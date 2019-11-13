Министр инфраструктуры заявил, что в 2020 году восстановят 4 тыс. км дорог Украины

В Украине в 2020 году планируется восстановить 4 тыс. км дорог. Следующий шаг – качественные дороги к опорным школам и больниц в регионах. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

«У нас понятна логика восстановления дорог – соединяем между собой областные центры и районные центры с областными. Малый и средний бизнес работает в пределах области, дороги должны создать дополнительный импульс для бизнеса. Но людям больше приходится ездить по своим городам или районам. Вместе с местными властями делаем дороги между населенными пунктами и районами. И главное – делаем дорогу к каждой опорной школе, больнице, другим социальным объектам», – сказал он.

Министр инфраструктуры напомнил, что за 76 дней работы сделан ряд важных шагов для привлечения дополнительных средств на проекты развития государственных и местных дорог: так, достигнута договоренность с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по финансированию восстановления региональных дорог в объеме 300 млн евро, а также с Европейским инвестиционном банком (ЕИБ) о выделении средств для капитального ремонта трассы Одесса – Киев и строительства обхода Львова – 450 млн евро.

«В 2020 году правительство выделит 73 млрд грн на дорожную инфраструктуру. Это больше чем в предыдущие годы почти на 40%. Эти средства мы будем тратить рационально. Дороги государственного и международного значения мы будем ремонтировать капитально или реконструировать. Тогда дороги будут служить минимум 10-15 лет без ремонтов», – сообщил Криклий.

«Наша цель за несколько лет сделать реальным путешествие из Харькова до западной границы машиной за 10 часов», – отметил Владислав Криклий.

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