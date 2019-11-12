Заслуживает внимания: В Бахмуте есть стрит-арт, нарисованный маркером (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) художница Маша Вышедская (Masha Vushedsky) нарисовала на здании многоэтажки стрит-арт. Об этом сегодня, 12 ноября, рассказал фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

«Стрит-арт в Бахмуте, который заслуживает внимания. Маша довольно известный в регионе стрит-арт художник со своим фирменным стилем (хотя его сложно уложить в какие-то нормы и рамки). Машу знают даже за океаном. Для заказчиков из США она делала серию своих фирменных рисунков и открыток. От этого еще ценнее видеть подобные ее работы просто на улицах родных городов Донбасса и Украины», – написал он.

По словам Гетьмана, реализовать такую работу Машу подтолкнули серые, однотипные витрины на улицах родного города. Все это рисуется специальным маркером Molotow. Создавала работу художник в августе 2018 года и мае 2019 года. «На этом стрит-арте нарисована улица, с фасадами домов, магазинами, кафе, больницей и другими объектами. Это улица, по которой хотелось бы прогуляться Маше», – объяснил фотограф.

Стрит-арт расположен по адресу – Бахмут, ул. Горбатова, 30.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Уже созданы такие муралы: «Missae Ferrum» (Чугун и лотос); «Освободи свои эмоции»; на экологическую тематику; «Не стена, а дверь»; «Корсак», «Персей», «Піднесення»; мурал, символизирующий единение и взаимодействие человека и природы.

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