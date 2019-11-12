За 8 тысяч километров: Посол Японии с супругой посетил Славянск (Фото)

Сегодня, 12 ноября, Славянск (Донецкая область) посетил посол Японии в Украине Такаши Кура вместе с супругой. Он встретился с победителями инновационной программы UPSHIFT и передал оборудование для их молодежных проектов.

Как рассказала «Донецким новостям» руководитель проекта UPSHIFT Украина Марина Ладыженская, суть проекта в том, что молодые люди возрастом от 14 до 21 года, объединившись в команды, могут подать заявку на решение определенной социальной проблемы. После отбора заявок команды проходят обучение, по результатам которого половина участников имеет возможность получить финансирование от ЮНИСЕФ и правительства Японии на реализацию своих проектов.

Проект UPSHIFT в Украине – довольно молодой, проходит лишь второй учебный год. При этом UPSHIFT является частью глобальной инновационной программы ЮНИСЕФ и успешно реализуется в более чем 20 странах. На Донбассе и, в частности, в Славянске, проект реализуется впервые.

«Проект успешно стартовал в Харькове и было принято решение продолжать его в городах Донбасса и Азовского региона. В 2019 – 2020 учебном году проект проходит в Мариуполе, Доброполье, Славянске, Краматорске и Северодонецке. В Славянске было подано около 50 командных заявок, из которых было отобрано 10 для обучения. Из этих 10-ти половина, то есть 5, получили финансирование и 3 месяца на старт проекта», – дополнила Марина Ладыженская.

И сегодня посол Японии передал оборудование для двух таких проектов. «Это проекты – швейная мастерская для курсов шитья для молодежи с инвалидностью, а также разговорный клуб английского языка», – уточнила Ладыженская.

Как добавил глава офиса ЮНИСЕФ в Краматорске Роман Шейко, на реализацию 5-ти проектов командам Славянска выделено около 300 тыс. грн. «Каждый проект получит не более 60 тыс. грн. Кто-то получит больше, кто-то – чуть меньше», – уточнил он.

Посол Японии в Украине Такаши Кура пояснил, что через такие проекты правительство Японии преследует две основные цели. «Для нас самая важная цель – это развивать Украину. Вторая цель – это усиливать связи между жителями Украины и Японии. И я был бы рад, если этот проект вам будет напоминать о помощи в его реализации жителей Японии», – сказал он.

Кура акцентировал, что японцы уважают украинцев, и что в нашей стране «очень много хороших специалистов среди молодежи». «Надеюсь, что на данных проектах вы получите хорошую работу и друзей. И я хочу, чтобы вы помнили, что есть страна, которая находится в 8-ми тысячах километрах отсюда, и которая очень хочет вам помочь», – заключил в своем обращении Кура.

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