Расизм со стороны ультрас «Динамо»: Полиция открыла уголовное производство

По факту правонарушения во время футбольного матча в Харькове 10 ноября следователями открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.

«10 ноября в ходе игры на стадионе "Металлист" около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75-й минуте футбольный матч был остановлен. 11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности», – говорится в сообщении.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоялся суперматч 14-го тура чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» принимал «Динамо».Во втором тайме случилось то, чего ранее в нашем футболе не было. Из-за расистских оскорблений фан-сектора «Динамо» в адрес бразильцев «Шахтера» Тайсона и Дентиньо судья Николай Балакин на три минуты увел команды с поля.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: