Система выплат для части пенсионеров изменится

До конца текущего года большинство админуслуг будут предоставлять украинцам в электронном виде. Это касается и пенсионного обеспечения с учетом потребностей граждан с инвалидностью. Эти новшества предусмотрены в указе №837/2019 президента Владимира Зеленского, сообщает «Ubr.ua».

Документ предполагает запуск до 30 декабря 2019 года «Пенсионного калькулятора», при помощи которого можно самостоятельно рассчитать размер пенсии автоматически.

Также до 30 июня 2020 года пенсионеров ждут следующие изменения:

По достижении пенсионного возраста выплаты будут начисляться автоматически. Украинцам не надо будет обращаться лично в службы соцзащиты;

Для граждан, занятых на особо вредных работах или с особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 введут профессиональную накопительную пенсионную систему.

Кроме того, до конца 2020 года правительство Кабмин планирует внедрить адресную соцподдержку населению, создав действенную систему осуществления верификации мониторинга выплат, в частности, пенсий и других льгот.

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